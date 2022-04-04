Ещё одно дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено по факту падения с эстакады рейсового автобуса в Московской области. Информацию об этом на своих интернет-ресурсах распространило Главное управление МВД по региону.

Авария произошла сегодня в 9:35 на 105 километре федеральной трассы «Балтия». Рейсовый ЛиАЗ № 467 «Москва – Волоколамск», следовавший в районный центр, пробил отбойник и упал с путепровода на нижнюю дорогу. Погибли два человека. Пострадали 14, восемь из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Проезд транспорта на этом участке дороги под трассой М-9 пока закрыт.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водитель автобуса задержан. Он работал в компании «Мострансавто» с 2001 года, и за всё это время ни разу не стал виновником ДТП одного ДТП по его вине. Перед выходом в рейс автобус 2017 года выпуска прошел проверку и находился в технически исправном состоянии.

Страховая выплата за каждого погибшего в этом ДТП составит более двух миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Все пострадавшие также получат страховые выплаты согласно федеральному законодательству.

