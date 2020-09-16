Ещё 5,6 тысячи случаев COVID-19 выявлены в России
Показатель ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции в России продолжает расти. Так, за минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 5670 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в среду. Это максимальный суточный прирост с 26 июля, следует из опубликованной официальной статистики.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 750, что является максимум за период с конца июня. В топ-5 по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 входят Санкт-Петербург (207), Московская область (173), Ростовская область (167) и Нижегородская область (165).
С начала пандемии коронавируса в России из 1 миллиона 79 тысяч заразившихся COVID-19 выздоровели 890,1 тысячи пациентов, из которых 5,8 тысячи – за прошедшие сутки, сообщает RT. За весь период скончались 18917 пациентов с коронавирусом.
Ранее создатель вакцины от COVID-19, гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новые волны заболеваемости будут продолжаться до тех пор, пока не будет провакцинирована большая часть населения, пишет Ura.ru.
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Заразились
1,1 млн+5 670 / сут.
Умерли
18 917+132 / сут.
Выздоровели
890 тыс.+5 809 / сут.
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