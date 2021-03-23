Еще пять заключенных колонии в Калмыкии задержаны по подозрению в терроризме

Еще пять человек, ранее отбывавших наказание в одной из колоний Калмыкии, задержаны по подозрению в создании террористической группировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ.

Задержанные отбывали наказание в ИК-2 УФСИН России по Калмыкии. По данным СК, следователи рассчитывают на заключение подозреваемых под стражу из-за тяжести вменяемого им преступления.

Всего по данному делу задержано 22 человека. Их обвиняют по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ "Создание террористического сообщества и участие в нем".

