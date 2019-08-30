Еще одна молодая россиянка впала в кому после купания в бассейне в Турции

Студентка из Москвы впала в кому после купания в бассейне в отеле в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ. Источник отмечает, что 19-летняя москвичка плавала с маской и неожиданно начала захлебываться. Её вытащили из воды без сознания. После несчастного случая нашу соотечественницу доставили в Россию, и сейчас она находится в коме.

Как напоминает RT, в минувшую среду, 28 августа, в больнице Турции скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Во время купания в бассейне её руку засосало в трубу. Несмотря на все усилия персонала и родителей оперативно достать ребёнка из воды не удалось. После инцидента школьницу госпитализировали в больницу города Денизли. Несмотря на все усилия врачам не удалось спасти ее жизнь.

Тело 12-летней девочки, погибшей на отдыхе в турецком отеле, будет доставлено в Санкт-Петербург в субботу, 31 августа. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил отец Алисы Адамовой Андрис Лейкуцис.

