Еще двух сотрудников ЕДДС Норильска отправили под домашний арест по делу о схода лавины

Двое оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

В ведомстве уточнили, что 36-летний и 52-летний оперативные дежурные подозреваются в халатности, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, дежурные ЕДДС не включали в сводку информацию от МЧС о лавинной опасности, из-за чего власти не могли проводить превентивных мероприятий по предупреждению опасности.

Инцидент произошёл в Норильске вечером 8 января. После схода снежной массы спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а также их полуторагодовалого сына. Старший ребёнок погибших супругов был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

Ранее под домашний арест был отправлен 39-летний дежурный ЕДДС Норильска. Также был задержан начальник ГО и ЧС Норильска.

