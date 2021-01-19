Еще двух сотрудников ЕДДС Норильска отправили под домашний арест по делу о схода лавины
Двое оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии
В ведомстве уточнили, что 36-летний и 52-летний оперативные дежурные подозреваются в халатности, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, дежурные ЕДДС не включали в сводку информацию от МЧС о лавинной опасности, из-за чего власти не могли проводить превентивных мероприятий по предупреждению опасности.
Инцидент произошёл в Норильске вечером 8 января. После схода снежной массы спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а также их полуторагодовалого сына. Старший ребёнок погибших супругов был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
Ранее под домашний арест был отправлен 39-летний дежурный ЕДДС Норильска. Также был задержан начальник ГО и ЧС Норильска.
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