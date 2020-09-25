Еще 17 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 17 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5146.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 7212 новых случаев коронавируса, из них 1560 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человека
- Московские театры начали штрафовать за несоблюдение масочного режима
- В разбившемся под Харьковом самолете есть выжившие
- На Украине разбился самолёт с курсантами
- Ушёл из жизни бард Михаил Кукулевич
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru