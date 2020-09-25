Еще 17 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 17 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5146.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 7212 новых случаев коронавируса, из них 1560 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

