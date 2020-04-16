Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Еще 14 пациентов скончались в Москве от последствий заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает столичный оперштаб в телеграм-канале.
Возраст умерших - от 29 до 88 лет. По данным оперштаба, у большинства скончавшихся имелись сопутствующие заболевания, в частности, гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма, сахарный диабет.
Уточняется также, что у 29-летнего и 39-летнего умерших мужчин установлен диагноз «двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом».
Как отмечает "Вечерняя Москва", трое из умерших проходили лечение в частных клиниках, еще один - в федеральном медицинском центре. Общее число скончавшихся в Москве пациентов за весь период составило 127 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru