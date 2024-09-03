Электробус выехал с проезжей части в Москве

Уточняется, что инцидент произошёл 3 сентября. По предварительным данным, водитель электробуса, следовавшего по маршруту №604 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части.

«Пассажиры и водитель электробуса не пострадали», - отметили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 20230 году на дороги столицы планируется выпустить 5,3 тысячи электробусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

