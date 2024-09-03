Электробус выехал с проезжей части в Москве
Электробус съехал с проезжей части на Преображенской площади в Москве. Об этом со ссылкой на Мосгортранс сообщает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошёл 3 сентября. По предварительным данным, водитель электробуса, следовавшего по маршруту №604 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части.
«Пассажиры и водитель электробуса не пострадали», - отметили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 20230 году на дороги столицы планируется выпустить 5,3 тысячи электробусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Против вступления в НАТО выступили 59% граждан Молдавии
- СК назвал наиболее сложной обстановку с мигрантами в Москве и Подмосковье
- СМИ: В Монголии объяснили отказ от ареста Путина по ордеру МУС
- Президент Монголии угостил Путина рулетом из копченого лосося и ризотто
- Нетаньяху назвал позорным решение Британии приостановить поставки оружия Израилю
- Цена бензина Аи-92 стала максимальной с сентября 2023 года
- Покупательница квартиры Долиной подала на нее встречный иск в суд
- Электробус выехал с проезжей части в Москве
- Егор Крид вступился за девочку-квадробера, которую осудила на сцене Миа Бойка
- СМИ: Власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru