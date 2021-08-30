Экстремистскую группу АУЕ выявили в СИЗО «Матросская Тишина»
Экстремистская группировка из числа содержащихся под лиц, входящая в структуру запрещенного в России международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) выявлена в СИЗО-1 («Матросская Тишина») в Москве, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
В сообщении говорится, что участники запрещённой группы «нарушают порядок содержания под стражей», отказываются выполнять законные требования администрации, организуют доставку запрещённых в СИЗО предметов и «осуществляют сбор средств для поддержания деятельности организации».
По материалам проверки прокуратуры были возбуждены уголовные дело по статьям «организация и участие в деятельности экстремистской организации» и «финансирование экстремистской деятельности».
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность на территории России. А в сентябре в Свердловской области два человека получили реальные сроки за организацию ячейки запрещённого сообщества, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- В «Векторе» не видят оснований для COVID-вакцинации детей
- Собянин осмотрел новые объекты международного медкластера в Сколково
- Лавров назвал нападки на Сталина частью «атаки» на итоги Великой Отечественной войны
- Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл Паралимпиаду в беге на 100 м
- Песков прокомментировал инициативу Шойгу построить новые города
- Кремль считает преждевременным изменять статус «Талибана»
- Песков назвал дату очередной встречи Путина и Лукашенко
- Экстремистскую группу АУЕ выявили в СИЗО «Матросская Тишина»
- Учебный год начнётся во всех регионах очно
- Пребывание в РФ комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным пожизненно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru