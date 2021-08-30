Экстремистскую группу АУЕ выявили в СИЗО «Матросская Тишина»

Экстремистская группировка из числа содержащихся под лиц, входящая в структуру запрещенного в России международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) выявлена в СИЗО-1 («Матросская Тишина») в Москве, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

В сообщении говорится, что участники запрещённой группы «нарушают порядок содержания под стражей», отказываются выполнять законные требования администрации, организуют доставку запрещённых в СИЗО предметов и «осуществляют сбор средств для поддержания деятельности организации».

По материалам проверки прокуратуры были возбуждены уголовные дело по статьям «организация и участие в деятельности экстремистской организации» и «финансирование экстремистской деятельности».

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность на территории России. А в сентябре в Свердловской области два человека получили реальные сроки за организацию ячейки запрещённого сообщества, сообщает RT.

