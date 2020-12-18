Экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко арестовали по обвинению в мошенничестве
Московский гарнизонный военный суд постановил заключить под стражу бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который обвиняется в мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.
В сообщении говорится, что Милейко отправили в СИЗО на 30 суток.
Милейко обвиняется по статье «организация мошенничества в особо крупном размере». По данным следствия, в 2017-2019 годах для ведомства по завышенным ценам приобрели форму низкого качества. При этом в деле есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.
Ущерб составил почти 700 миллионов рублей.
Милейко, ранее отпущенный под обязательство о явке, свою вину отрицает.
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