Экс-замдиректора Росгвардии Милейко получил шесть лет колонии

Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, ущерб от действий которого составил 9 миллионов 776 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Следствием было установлено, что экс-силовик, вместе с бывшим начальником квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кириллом Прокудиным разработали преступный план, который позволил супруге Милейко по заниженной стоимости приобрести нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе и открыть там парикмахерскую.

Прокурор просил для Милейко восемь лет лишения свободы, однако суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, а также лишил звания генерал-лейтенанта запаса и оштрафовал на 600 тысяч рублей. Прокудин получил четыре года колонии.

Ранее за взятки девять лет колонии строгого режима получил бывший заместитель руководителя следственного отдела по Пятигорску следственного управления СК России по Ставропольскому краю, сообщает RT.

