Экс-владелец «Эльдорадо» Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске

Бывший владелец компании «Эльдорадо», основатель компании PPF Group, чешский миллиардер Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске. Об этом сообщает портал Alaskasnewssource.

В субботу, 27 марта, в районе ледника Кник разбился вертолет, при крушении погибли пять человек, в том числе Келлнер, один пассажир выжил.

О причинах катастрофы пока не сообщается, расследование продолжается.

Бизнесмену было 56 лет, отмечает телеканал «360».

Келлнер в 1998 году основал в России сеть банков Home Credit. Банк потребительского кредитования начал сотрудничать с магазинами бытовой техники «Эльдорадо», позже компания Келлнера довела свою долю в сети до 100%.

В 2007 году предприниматель приобрел 38,5% акций страховой компании «Ингосстрах», однако вышел из проекта 2013 году. По данным Forbes, состояние Келлнера оценивается в 17,5 млрд долларов.

