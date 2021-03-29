Экс-владелец «Эльдорадо» Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске
Бывший владелец компании «Эльдорадо», основатель компании PPF Group, чешский миллиардер Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске. Об этом сообщает портал Alaskasnewssource.
В субботу, 27 марта, в районе ледника Кник разбился вертолет, при крушении погибли пять человек, в том числе Келлнер, один пассажир выжил.
О причинах катастрофы пока не сообщается, расследование продолжается.
Бизнесмену было 56 лет, отмечает телеканал «360».
Келлнер в 1998 году основал в России сеть банков Home Credit. Банк потребительского кредитования начал сотрудничать с магазинами бытовой техники «Эльдорадо», позже компания Келлнера довела свою долю в сети до 100%.
В 2007 году предприниматель приобрел 38,5% акций страховой компании «Ингосстрах», однако вышел из проекта 2013 году. По данным Forbes, состояние Келлнера оценивается в 17,5 млрд долларов.
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