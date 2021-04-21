Экс-судью из Волгограда на два года отправили в тюрьму

Бывшего председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину признали виновной в покушении на мошенничество, которое не было доведено до конца по независящим причинам, сообщает ТАСС.

Ленинский районный суд Астрахани приговорил Добрынину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Летом 2020 года сотрудники ФСБ изъяли у Юлии Добрыниной 2,5 миллиона рублей, которые были переданы ей супругой предпринимателя Владимира Зубкова. Защита экс-судьи настаивала на том, что эта сумма была получена за оказание услуг по гражданско-правовому договору.

После этого Добрынина была лишена статуса судьи и заключена под домашний арест.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал 230 миллионов рублей, около 400 тысяч в евро и долларах, а также семь земельных участков и пять объектов недвижимости в Пензенской области, передаёт ОТР. По мнению следствия, фактически всё это принадлежит экс-губернатору региона Ивану Белозерцеву, который обвиняется во взяточничестве.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТюрьмаСудКоррупция В России
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