Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда. Ему было 67 лет. Как отмечает турецкое издание YeniSafak, отстраненный от власти в 2013 году глава государства скончался во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Между тем, в декабре 2017-го уголовный суд в Каире приговорил Мурси к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей. Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников. По данным прокуратуры, подсудимые причастны к неоднократным публичным оскорблениям представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях и социальных сетях. Мухаммеду Мурси, в частности, инкриминировалось публичное обвинение судьи в мошенничестве.

В сентябре 2015-го стало известно, что апелляционный суд Египта подтвердил вердикт о пожизненном тюремном заключении для Мурси по обвинению в шпионаже в пользу Катара. В то же время суд отменил прошлый вердикт, по которому он получал 15 лет.



