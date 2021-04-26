Экс-председателя банка задержали в Москве за хищение более 1 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве по подозрению в хищении денежных средств кредитной организации были задержаны бывший председатель правления коммерческого банка и его заместитель, сообщает ТАСС.

По её словам, задержанные подозреваются в хищении более 1 миллиарда рублей. По данным следствия, в период с сентября 2018 года по январь 2020 года они принимали решения о выдаче необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам, что привело к образованию на балансе кредитной организации портфеля «потенциально невозвратных ссуд».

Ранее по подозрению в получении взятки в 12 миллионов рублей задержали троих сотрудников полиции, сообщает RT. Уголовное дело было возбуждено в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево г. Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела.

