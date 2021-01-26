Экс-посол США обратился в суд с требованием удалить Telegram из Google Play

Глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что мессенджер Telegram использовался для распространения угроз и координации насильственных действий на почве расизма, сообщает агентство Bloomberg.

Гинсберг утверждает, что подобные противоправные действия совершались пользователями перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, а также после того, как в Миннеаполисе от рук белых полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Экс-посол обратился в суд с иском к корпорации Alphabet и потребовал удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Гинсберг отметил, что сервис Parler был удален из магазинов Apple и Google из-за подозрений в том, что его использовали для координации беспорядков в США, однако в отношении Telegram никаких подобных действий не предпринимается.

Ранее аналогичный иск Coalition for a Safer Web подала против компании Apple, потребовав удалит Telegram из App Store.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в начале января сервис стал получать большое число жалоб о связанной с США общественной деятельностью в мессенджере, сообщает RT. По его словам, модераторы действовали решительно и заблокировали сотни публичных призывов к насилию.

