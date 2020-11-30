Экс-министра здравоохранения Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве
Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой, которую подозревают в мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
По версии следствия, при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд Минздрава, экс-министр, её сын и ряд других лиц похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей.
Установлено, что Ледяева, используя своё служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, осознавая, что её сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия.
В сообщении говорится, что уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ледяеву задержали, по месту её жительства прошли обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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