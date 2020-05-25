Экс-министр из Пензенской области получил срок за изнасилование
Сосновоборский районный суд в Пензенской области вынес приговор экс-министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову, который был признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
По решению суда бывший высокопоставленный чиновник проведет в колонии общего режима 3 года и 3 месяца. Также его обязали выплатить потерпевшей компенсацию в полмиллиона рублей.
По версии следствия, Стрючков надругался над 27-летней женщиной 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.
До вынесения приговора экс-чиновник находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевался. После оглашения вердикта Стрючков был взят под стражу в зале суда.
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