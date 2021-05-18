Экс-губернатора Пензенской области Белозерцева оставили в СИЗО до 20 августа

Басманный суд Москвы принял решение на два месяца продлить срок ареста бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщает ТАСС.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставил обвиняемого в получении взятки Белозерцева в СИЗО до 20 августа.

Ранее экс-губернатору предъявлено официальное обвинение во взяточничестве и Басманный суд Москвы арестовал его до 20 мая. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года чиновнику в виде денег и иных ценностей, «занесли» более 31 миллиона рублей, сообщает RT.

Позже защита Белозерцева признала, что чиновник получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, но на избирательную кампанию.

