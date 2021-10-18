Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет, говорится на его странице в социальной сети Facebook.

В сообщении, которое написано от имени семьи Пауэлла, говорится, что причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

Ранее от коронавируса скончался сенатор от республики Адыгея, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Селезнёв, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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