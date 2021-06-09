Экс-главу «Трансфин-М» задержали по подозрению в хищении более миллиарда рублей

Полиция Москвы задержала бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В сообщении говорится, что задержанный подозревается мошенничестве, результатом которого стало хищение более одного миллиарда рублей.

По данным полиции, ряд подконтрольных Зотову организаций заключили между собой договоры купли-продажи более трёх тысяч железнодорожных вагонов, а затем перепродали их по стоимости гораздо выше фактической. Следствие полагает, что подозреваемый похитил разницу и распределил эти средства между собой и неустановленными соучастниками.

Ранее в Москве были арестованы двое мужчин, которые обвиняются в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы, сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МошенничествоКоррупция В РоссииЗадержание
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