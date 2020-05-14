Экс-главу «Крымавтотранса» обвинили в хищении 5 млн рублей
В Крыму задержан бывший руководитель «Крымавтотранса», который обвиняется в хищении 5 млн рублей. Об этом сообщает «КИА».
По данным следствия, будучи директором «Крымавтотранса» задержанный незаконно назначал себе и другим топ-менеджерам компании завышенные премии в период с сентября 2018 по июль 2019 года. При этом мужчина скрывал информацию о неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии предприятия от республиканского Минтранса.
Следствие установило, что сумма незаконно выданных премий составила около 5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Статья предусматривают лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.
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