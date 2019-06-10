Экс-главе Коми вынесли приговор по делу о мошенничестве

Бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии по делу о мошенничестве, пишет РБК. Также ему назначили штраф в 160 миллионов рублей.

В ходе своего последнего слова перед оглашением приговора, экс-глава Коми заявил, что занимая должность, «честно исполнял свои обязанности», отмечает Ura.ru.

Напомним, Вячеслав Гайзер был взят под стражу в сентябре 2015 года по обвинению в мошенничестве, организации преступной группы, взяточничестве и отмывании денег.

