Экс-глава спецслужб Армении найден мертвым с огнестрельным ранением

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении, тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в квартире по улице Паруйра Севака. Сейчас там работает следственная группа.

Кутоян был назначен на должность главы СНБ в феврале 2016 года, ранее он занимал должность помощника президента Армении по правовым вопросам.

С поста шефа СНБ Кутоян был отправлен в отставку в мае 2018 года, после смены правящего режима в Армении.

