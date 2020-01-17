Экс-глава спецслужб Армении найден мертвым с огнестрельным ранением

17 января 202014:35

В Ереване обнаружено тело экс-директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна.

Пан или пропал. Попытка посадить Кочаряна может уничтожить Пашиняна

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении, тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в квартире по улице Паруйра Севака. Сейчас там работает следственная группа.

Кутоян был назначен на должность главы СНБ в феврале 2016 года, ранее он занимал должность помощника президента Армении по правовым вопросам.

С поста шефа СНБ Кутоян был отправлен в отставку в мае 2018 года, после смены правящего режима в Армении.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Тигран Мехрабян
ТЕГИ:АрменияСмерть