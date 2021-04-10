Экс-глава регионального центра стандартизации задержан в Красноярске
Экс-руководитель регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний задержан в Красноярске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили журналистам в главном управлении МВД по региону.
По данным ведомства, полицейские задержали чиновника, в отношении которого возбудили уголовные дела за злоупотребления должностными полномочиями, связанные с нарушениями при закупке оборудования для центра стандартизации.
Правоохранители не раскрывают личность задержанного. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, речь идет о возглавлявшем учреждение в 2002-2020 годах Василии Моргуне.
Ранее стало известно, что бывший глава центра стандартизации подозревается в заключении 128 прямых договоров с аффилированными организациями без конкурентных закупок. В результате на личные счета чиновника поступили более 6,5 млн рублей.
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