Экс-глава регионального центра стандартизации задержан в Красноярске

Экс-руководитель регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний задержан в Красноярске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили журналистам в главном управлении МВД по региону.

По данным ведомства, полицейские задержали чиновника, в отношении которого возбудили уголовные дела за злоупотребления должностными полномочиями, связанные с нарушениями при закупке оборудования для центра стандартизации.

Правоохранители не раскрывают личность задержанного. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, речь идет о возглавлявшем учреждение в 2002-2020 годах Василии Моргуне.

Ранее стало известно, что бывший глава центра стандартизации подозревается в заключении 128 прямых договоров с аффилированными организациями без конкурентных закупок. В результате на личные счета чиновника поступили более 6,5 млн рублей.

