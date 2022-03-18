Экс-глава Раменского района Подмосковья получил 9,5 лет колонии за убийство

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков получил 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство заместителя председателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Кулаков был давно знаком со своей жертвой. По данным следствия, в ночь c 1 на 2 мая 2019 года Кулаков был в автомобиле вместе с Исаенковой, однако в ходе ссоры напал на нее и убил, после чего скрылся с места преступления.

До этого дело рассматривал суд присяжных, который оправдал Кулакова, однако затем прокуратура подвергла приговор обжалованию и сумела отменить его.

РБК со ссылкой на региональный Следственный комитет также передает, что сторона защиты мешала проведению расследования через СМИ и пыталась дискредитировать ход расследования дела.

