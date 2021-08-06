Экс-глава Пушкинского района Московской области получил 9 лет колонии

Бывший глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в 2014-2015 годах Жирков, в качестве незаконного вознаграждения, получил от акционера АО «Мостроймеханизация-5» Обида Ясинова нежилые помещения площадью более тысячи квадратных метров и две квартиры в городе Железнодорожном. Общая стоимость недвижимости, которая предназначалась как благодарность за ранее принятые чиновником решения в пользу компании-застройщика АО «Мостроймеханизация-5», составляет более 80 млн рублей.

Посредником стал гендиректор ООО «Брит» Сергей Хвостов, который скончался до начала уголовного преследования.

По решению суда Жирков и Ясинов отправятся в колонию строгого режима на девять и семь лет, соответственно. Уголовное преследование Хвостова прекращено в связи с его смертью.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении прокурора Сызрани Вадима Федорина, который подозревается в получении взятки в размере трёх миллионов рублей, сообщает RT.