Экс-депутата Гудкова оштрафовали за участие в несанкционированной акции

Савеловский суд Москвы рассмотрел административный протокол в отношении бывшего депутата Дмитрия Гудкова, сообщает ТАСС.

По решению суда, политика оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, которая прошла 23 января.

Ранее депутат в своём Telegram-канале написал, что уехал из России в Болгарию, сообщает RT.

Гудкова и его тётю Ирину Ермилову задержали 1 июня по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Позже их отпустили без избрания меры пресечения.

