Экс-депутата Гудкова оштрафовали за участие в несанкционированной акции
Савеловский суд Москвы рассмотрел административный протокол в отношении бывшего депутата Дмитрия Гудкова, сообщает ТАСС.
По решению суда, политика оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, которая прошла 23 января.
Ранее депутат в своём Telegram-канале написал, что уехал из России в Болгарию, сообщает RT.
Гудкова и его тётю Ирину Ермилову задержали 1 июня по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Позже их отпустили без избрания меры пресечения.
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