Экс-депутат на «Гелендвагене» попал под обстрел в Екатеринбурге
В Екатеринбурге неизвестные обстреляли бронированный «Гелендваген» бывшего депутата городской думы, бизнесмена Виктора Елохина. Инцидент произошёл в ночь на 24 февраля, пишет Ura.ru.
По словам Елохина, он с дочерью ехал в аэропорт. Проезжая по улице Серафимы Дерябиной, он через открытое окно услышал свист, а потом удар в стекло. Экс-депутат сначала подумал, что это камень, но в аэропорту разглядел, что в стекле на два сантиметра выше его головы застряла пуля.
Если бы не бронированное стекло, водителя бы убило, считает Елохин. Кому он мог «насолить», предприниматель не знает, но уверен, что недруги у него есть и в политике, и в бизнесе.
Со слов Ерохина, в полиции предположили, что «пробудился» городской сумасшедший, некогда стрелявший по трамваям. При этом журналистам в УМВД Екатеринбурга сообщили, что описанный инцидент нигде не зарегистрирован.
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