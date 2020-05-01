Экс-депутат Госдумы РФ задержан в Испании
Находившийся в международном розыске экс-депутат Госдумы РФ задержан в Испании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую прессу.
По данным газеты Mundo, задержанный является бывшим зампредом правительства Ставрополья Андрей Мурга, который запросил убежища в стране.
Согласно информации Гражданской гвардии Испании, мужчина разыскивался Россией в связи с обвинением в хищении госсредств.
Задержание экс-депутата произошло в провинции Аликанте. Решение об экстрадиции мужчины в РФ будет принято испанским Национальным судом.
Как уточняет агентство, уголовное дело против Мурги было возбуждено в январе 2019 года. Он обвинялся в мошенничестве на сумму 3,5 млн рублей.
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