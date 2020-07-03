Экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля и уехал за границу

Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку. В течение девяти лет ему удалось скрывался от правоохранителей. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.

Силяков, как пишет «Комсомольская правда», занимал должность начальника отдела в одном из подразделений Росрезерва. В 2009 году он выставил на продажу листы железа, металлические прутья и четыре детали с названием «монтажный узел» по 153 рубля за штуку, которые оказались истребителями МиГ-31.

Самолеты приобрела компания друзей бывшего чиновника, позже они перепродали их на завод «Сокол», но уже по рыночной стоимости. Ущерб от действий Силякова превысил 1 млрд рублей, сообщает РИА ФАН.

Накануне оглашения приговора мужчина исчез, он скрывался от следствия за границей на девять лет, пишет «Газета.ру». В этом году он вернулся а родину, был задержан правоохранительными органами и помещен в СИЗО.



