Экс-актер организовал банду и грабил одиноких состоятельных людей

В России задержана банда аферистов во главе с бывшим актером. Преступники похищали недвижимость и накопления недавно умерших состоятельных людей, не имевших наследников. О схеме мошенничества рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, узнав о смерти одинокого человека, мошенники проникали в его жилье, похищали документы на право собственности, которые затем переоформляли на себя, пишет «Газета.ру».

С помощью повторно выпущенных сим-карт злоумышленники заходили в онлайн-приложения банков и переводили деньги на свои счета.

У бывшего актера правоохранители обнаружили 20 комплектов документов умерших людей, отмечает RT.

О каком именно актере идет речь, Волк не сказала. Она лишь уточнила, что он «снялся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

