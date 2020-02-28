Экс-актер организовал банду и грабил одиноких состоятельных людей
В России задержана банда аферистов во главе с бывшим актером. Преступники похищали недвижимость и накопления недавно умерших состоятельных людей, не имевших наследников. О схеме мошенничества рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, узнав о смерти одинокого человека, мошенники проникали в его жилье, похищали документы на право собственности, которые затем переоформляли на себя, пишет «Газета.ру».
С помощью повторно выпущенных сим-карт злоумышленники заходили в онлайн-приложения банков и переводили деньги на свои счета.
У бывшего актера правоохранители обнаружили 20 комплектов документов умерших людей, отмечает RT.
О каком именно актере идет речь, Волк не сказала. Она лишь уточнила, что он «снялся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет».
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Силуанов считает, что низкие цены на нефть долго не продержатся
- Экс-актер организовал банду и грабил одиноких состоятельных людей
- Путин решит вопрос о Боге в Конституции
- ВОЗ повысил риск глобального распространения коронавируса до очень высокого
- Порошенко подвергли шестичасовому допросу