Экологическая катастрофа на Камчатке может убить краснокнижных животных

Активисты российского отделения Greenpeace заявили, что загрязнение океана на Камчатке может привести к гибели редких птиц, в том числе белоплечего орлана, занесенного в международную и российскую Красные книги.

Орлан обитает только на Камчатке. Эта редкая птица питается в основном рыбой, а загрязнение океана может заставить птиц покинуть гнезда или уничтожить их популяцию. Экологи зафиксировали желтую пену в океане, которая продолжает двигаться на юг.

В сети 1 октября стали появляться фото и видео с Халактырского пляжа, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах.

К расследованию причин случившегося подключились Минприроды, Генпрокуратура, Росприроднадзор, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, Greenpeace и учёные ДВФУ и ДВО РАН.

