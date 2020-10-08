Экологическая катастрофа на Камчатке может убить краснокнижных животных
Активисты российского отделения Greenpeace заявили, что загрязнение океана на Камчатке может привести к гибели редких птиц, в том числе белоплечего орлана, занесенного в международную и российскую Красные книги.
Орлан обитает только на Камчатке. Эта редкая птица питается в основном рыбой, а загрязнение океана может заставить птиц покинуть гнезда или уничтожить их популяцию. Экологи зафиксировали желтую пену в океане, которая продолжает двигаться на юг.
В сети 1 октября стали появляться фото и видео с Халактырского пляжа, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах.
К расследованию причин случившегося подключились Минприроды, Генпрокуратура, Росприроднадзор, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, Greenpeace и учёные ДВФУ и ДВО РАН.
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