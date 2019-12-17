Экипаж Ту-22 сумел посадить самолет с отказавшим двигателем
Отказ двигателя произошёл у дальнего тяжёлого сверхзвукового боевого самолёта Ту-22 при выполнении планового полёта в Астраханской области. Как сообщает Министерство обороны, экипаж сумел посадить машину на грунт с неработающей двигательной установкой.
Перед аварийной посадкой лётчики отвели самолёт от населённого пункта. Пилоты не пострадали, отмечает RT. Они самостоятельно выбрались из кабины и уже доставлены на аэродром базирования. На земле повреждений не зафиксировано Полет выполнялся без боекомплекта, уточняет Газета.ру.
Ту-22 производился в вариантах бомбардировщика, ракетоносца, разведчика и постановщика помех.
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