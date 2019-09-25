Экипаж горящего в Норвегии российского траулера спасен

Весь экипаж горящего в порту Норвегии российского траулера «Бухта Наездник» спасен. На борту корабля находились 29 человек. Пострадавших нет, передает ТАСС. Об этом сообщили в компании-судовладельце «Мурманский траловый флот».

Инцидент произошел в порту норвежского города Тромсё, сообщает RT. О причинах возгорания пока ничего не известно.



