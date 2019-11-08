Екатеринбургская школьница скончалась после подростковой драки

В Екатеринбурге девушка-подросток получила смертельные травмы в драке между двумя группами молодых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что драка произошла вечером 5 ноября возле жилого дома на улице Машиностроителей. В потасовке девушка получила тяжелую травму и была госпитализирована. Позднее она скончалась в больнице.

В настоящее время полиция разыскивает участников драки с противоположной стороны. В частности, устанавливаются личности юноши в шапке с надписью «Лыжня Россия» и девушки с волосами малинового цвета, которые подозреваются в нанесении смертельной травмы пострадавшей.



