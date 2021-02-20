Ефремова этапировали из Москвы обратно в Белгородскую область

Ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников заявил, что актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП, этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в Белгородской области, сообщает РИА Новости.

По его словам, об этом стало известно, когда члены ОНК города Москвы «прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве».

«Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», - рассказал Мельников.

Актёра привезли в Москву из белгородской колонии в начале февраля. Член ОНК Александр Хуруджи, который посетил Ефремова в изоляторе, заявил, что это было необходимо для его участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель фургона, с которым столкнулся внедорожник актёра. Столичный Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок заключения актёра до 7,5 лет.

