Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина в СИЗО
Артист Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам колонии общего режима за гибель человека в ДТП, прочитает в СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина «Пар». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.
По ее словам, Ефремов выступит с пьесой перед хозотрядом и сотрудниками СИЗО. Она добавила, что артист нашел общий язык с начальством изолятора.
Ранее Охлобыстин заявил, что пьеса была написана им под Ефремова. Ее действие происходит в Древнем Риме.
Напомним, ранее во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии. До вступления приговора в законную силу Ефремов по решению суда будет находиться в СИЗО.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста въехал в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро скончался.
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