Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего Сергея Захарова Виталию, сообщает ТАСС.

Представитель потерпевшего Сергей Аверцев рассказал журналистам, что артист выплатил все 800 тысяч рублей, которые были назначены судом. Всего Виталий Захаров получил 1 млн рублей, так как ещё до приговора Ефремов выплатил ему 200 тысяч рублей компенсации.

Кроме этого Аверцев сообщил, что Виталий Захаров против смягчения наказания актеру и настаивает на уведомлении о возможном смягчении наказания или досрочном освобождении Ефремова. Сам сын погибшего заявил, что пока не готов простить артиста.

8 сентября Михаил Ефремов был признан виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Вдова, сын и брат погибшего Сергея Захарова, признанные потерпевшими подали гражданские иски о компенсации морального вреда и потребовали по 1 млн рублей.

