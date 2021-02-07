Дженнифер Лоуренс получила ранение на съемках фильма «Не смотри вверх»

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс была ранена во время съемок фильма Адама Маккея «Не смотри вверх», сообщает TMZ со ссылкой на источники, связанные с производством картины.

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Известно, что инцидент произошел в Бостоне, когда Лоуренс и актер Тимоти Шаламе играли сцену со взрывом окна. Из-за непредвиденной ситуации один из осколков стекла ранил веко актрисы, и у нее началось сильное кровотечение.

Производство картины приостановлено. Серьезность травмы пока не известна, пишет Газета.ru.

В основе сюжета киноленты – история двух астронавтов, которые предпринимают попытки предупредить землян об опасном астероиде, приближающемся к планете. О выходе картины в прокат пока не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
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