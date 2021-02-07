Дженнифер Лоуренс получила ранение на съемках фильма «Не смотри вверх»

Известно, что инцидент произошел в Бостоне, когда Лоуренс и актер Тимоти Шаламе играли сцену со взрывом окна. Из-за непредвиденной ситуации один из осколков стекла ранил веко актрисы, и у нее началось сильное кровотечение.

Производство картины приостановлено. Серьезность травмы пока не известна, пишет Газета.ru.

В основе сюжета киноленты – история двух астронавтов, которые предпринимают попытки предупредить землян об опасном астероиде, приближающемся к планете. О выходе картины в прокат пока не сообщается.

