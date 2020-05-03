Дьякон московского храма в Гольяново умер от пневмонии
Клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове Андрей Молчанов скончался от пневмонии 3 мая. Ему было 54 года.
Дьякона госпитализировали в конце апреля, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает ТАСС.
По имеющимся данным, сейчас храм закрыт на карантин.
Ранее после заражения коронавирусом скончались настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, клирик того же собора Евгений Трофимов, епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Умер настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник священнослужителей столичных храмов протоиерей Георгий Бреев, который попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких в начале апреля.
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