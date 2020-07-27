Двум россиянам дали сроки за коррупцию в Белоруссии
Верховный суд Белоруссии приговорил к двум годам лишения свободы по делу о коррупции двух граждан РФ – Виталия Горбачева и Владимира Казанцева, передаёт ТАСС.
Обоих суд признал виновными в даче взяток. Россияне представляли интересы российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком».
Верховный суд страны также вынес приговор бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина, в прошлом году уволенного за «дискредитирующие звание военнослужащего» проступки. Бывший полковник признан виновным в подстрекательстве к даче взятки и получении взятки. Ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает RT.
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