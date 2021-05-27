Двухлетний ребенок в Чебоксарах погиб при падении с десятого этажа

Следственное управление СК РФ по Чувашии организовало проверку по факту гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся сведениям, трагедия произошла в среду вечером. В момент происшествия мальчик оставался без присмотра родителей. Он самостоятельно вышел на балкон, а затем взобрался на подоконник. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

Как сообщает региональное СУ СК, следователи осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Прокуратура Чувашии начала проверку действий родителей, которые не обеспечили мальчику необходимую безопасность.