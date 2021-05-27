Двухлетний ребенок в Чебоксарах погиб при падении с десятого этажа
Следственное управление СК РФ по Чувашии организовало проверку по факту гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах. Об этом сообщает РИА Новости.
По имеющимся сведениям, трагедия произошла в среду вечером. В момент происшествия мальчик оставался без присмотра родителей. Он самостоятельно вышел на балкон, а затем взобрался на подоконник. Ребенок погиб на месте от полученных травм.
Как сообщает региональное СУ СК, следователи осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Прокуратура Чувашии начала проверку действий родителей, которые не обеспечили мальчику необходимую безопасность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Сборная Великобритании выиграла матч с Белоруссией в основное время
- Путин поручил завершить строительство 20 кораблей для выполнения гособоронзаказа
- Восемь человек стали жертвами стрельбы в Калифорнии
- Силы Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море
- Российская теннисистка Веснина не смогла вылететь во Францию на «Ролан Гаросс»
- В Белом доме потребовали более тщательного расследования происхождения COVID-19
- Президент Польши назвал РФ «ненормальной страной»
- Air France отменила рейс в Москву из-за запрета полетов над Белоруссией
- В Москве задержали двоих высокопоставленных офицеров Росгвардии
- Instagram запустил возможность скрывать лайки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru