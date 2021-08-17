Двух россиян с переломами ног эвакуировали с горного перевала в Абхазии
17 августа 202120:44
Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали на вертолете двух россиян с переломами ног с горного перевала в республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в больницу в Сухуме.
Отмечается, что оба туриста находились в составе тургруппа из 14 человек. Инцидент произошел на перевале Химса.
В МЧС Абхазии подчеркнули сложность и опасность этой туристической тропы, которая является местом притяжения многих туристов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru