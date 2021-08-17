Двух россиян с переломами ног эвакуировали с горного перевала в Абхазии

Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали на вертолете двух россиян с переломами ног с горного перевала в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в больницу в Сухуме.

Отмечается, что оба туриста находились в составе тургруппа из 14 человек. Инцидент произошел на перевале Химса.

В МЧС Абхазии подчеркнули сложность и опасность этой туристической тропы, которая является местом притяжения многих туристов.

