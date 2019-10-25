Двух калининградских полицейских уволили после гибели задержанного мужчины

Несчастный случай с задержанным 36-летним мужчиной в Калининграде привел к увольнению двух полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МВД.

По данным агентства, еще 7 полицейских, в том числе из руководящего состава, получили предупреждение и были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Инцидент, ставший поводом для увольнения сотрудников полиции, произошел 19 октября. Задержанный за мелкое хулиганство мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в камере, получил несовместимые с жизнью ожоги из-за разбитого радиатора отопления.

Следствие возбудило уголовное дело о халатности 23 октября. Результаты проверки показали, что полицейские, несмотря на наличие видеонаблюдения, не обеспечили должный контроль за безопасным содержанием и поведением заключенного, в результате чего тот повредил радиатор отопления, который и стал причиной гибели.

