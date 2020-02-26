Двух детей унесло в море в Сочи

Двое мальчиков 13-15 лет пропали накануне вечером в посёлке Лазаревское в Сочи. Они пытались перейти реку Псезуапсе, но сильным потоком воды их унесло в море.

Поиски ребят продолжались всю ночь. Из-за шторма силой 4-5 баллов детей искали на берегу, сообщает РИА Новости. Утром в среду к поискам привлекли вертолёт Ка-32 МЧС России со спасателями на борту.

Местный отдел Следственного комитета России начал проверку в связи с безвестным исчезновением детей, передает РЕН ТВ.

