Двух чиновниц Минпромторга РФ задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и бывшая глава того же департамента Ольга Колотилова задержаны в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС, ходатайство об аресте чиновниц поступило в столичный Басманный суд. В суде подчеркнули, что речь идет о заключении под стражу до 19 июля, отметив, что не владеют информацией о подробностях дела.

Покидышева занимала свою должность до настоящего времени, пишет Ura.ru. Колотилова освободила свой пост в 2017 году, став заместителем губернатора Новгородской области, позже — советником главы региона.

