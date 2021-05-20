Двух чиновниц Минпромторга РФ задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
Заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и бывшая глава того же департамента Ольга Колотилова задержаны в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает ТАСС, ходатайство об аресте чиновниц поступило в столичный Басманный суд. В суде подчеркнули, что речь идет о заключении под стражу до 19 июля, отметив, что не владеют информацией о подробностях дела.
Покидышева занимала свою должность до настоящего времени, пишет Ura.ru. Колотилова освободила свой пост в 2017 году, став заместителем губернатора Новгородской области, позже — советником главы региона.
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