Двоюродный брат Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского
Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов с товарищем задержаны в московском аэропорту Шереметьево после наезда на автомобиле на полицейского в аэропорту Каспийска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
В управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу подтвердили задержание в Шереметьеве двоих мужчин 1998 года рождения, которые прибыли в Москву из Махачкалы. При этом их имена в управлении не уточнили.
По предварительным данным, Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов сбили сотрудника МВД на въезде в аэропорт Каспийска у контрольно-пропускного пункта, не заметив полицейского. В этот момент они снимали в салоне автомобиля селфи.
Усман Нурмагомедов также, как и двоюродный брат, боец смешанных боевых искусств, чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017.
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