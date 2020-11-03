Двоих швейцарцев арестовали в связи с терактом в Вене
Двое граждан Швейцарии арестованы по делу о теракте в Вене. Об этом сообщает радиостанция SRF со ссылкой на полицию города Винтертур.
Правоохранители задержали двух молодых людей, одному из них 18 лет, другому — 24 года.
Как арестованные связаны с предполагаемым преступником, пока неизвестно, отмечают «Известия».
Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. Один из нападавших был ликвидирован полицией, несколько террористов задержаны. В результате нападений в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил сегодня, что среди задержанных после теракта есть уроженцы Северного Кавказа, а также выходцы с Балкан. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «360», что этническая принадлежность подозреваемых не даёт повода обвинять в причастности к нападению Россию.
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