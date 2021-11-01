Двое заключенных в Ростовской области подожгли свою одежду в знак протеста
Двое заключенных колонии строго режима №14 в Ростовской области подожгли на себе одежду в качестве протеста против требований администрации. Об этом заявили в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.
По данным ФСИН, протестующие ранее уже отбывали наказание в колонии. Они забрались на крышу столовой, где и подожгли свои брюки, а затем самостоятельно потушили их. Отмечается, что заключенные не захотели переводиться в другой отряд по требованию администрации.
«Осужденные получили незначительные поверхностные ожоги. Медицинская помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются. Оба состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству», - передает «Интерфакс» со ссылкой на ФСИН.
Ранее стало известно, что гражданина Белоруссии Сергея Савельева объявили в федеральный розыск. До этого он передал порталу gulagu.net видеозаписи издевательств над заключенными.
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